Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3°C теплее. Прогнозируется температура от +6°C до +18°C. 🌥 Облачно с прояснениями.
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