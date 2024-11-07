Опять цыгане: Беспорядки назрели в Волжском

АЖ

Александр Жигилий

Пока не будет принят жесткий закон о цыганах , запрещающий им все тетлейчтвия, чем они занимаются сейчас-толку не будет! Почему в СССР более-менее с ними был порядок, а в нашей " Раше" полный бардак? Да потому что и мигранты и цыгане -это "кормильцы" людей в погонах! Причина в этом именно кроется- это поросный круг!!!Это и есть Гордиев узел!