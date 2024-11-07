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Опять цыгане: Беспорядки назрели в Волжском

Опять цыгане: Беспорядки назрели в Волжском

В Волгоградской области цыгане вымогают деньги у местных подростков. Зреют беспорядки.Город Волжский, что в Волгоградской области, может повторить судьбу печально известного Коркино.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Пока не будет принят жесткий закон о цыганах , запрещающий им все тетлейчтвия, чем они занимаются сейчас-толку не будет! Почему в СССР более-менее с ними был порядок, а в нашей &quot; Раше&quot; полный бардак? Да потому что и мигранты и цыгане -это &quot;кормильцы&quot; людей в погонах! Причина в этом именно кроется- это поросный круг!!!Это и есть Гордиев узел!
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16 час.

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