Трижды. Академик Бузиашвили рассказал, как правильно измерять давление

Выявление заболеваний на ранних стадиях возможно только с помощью профилактических обследований. В кардиологии одним из таких методов является измерение артериального давления, которое можно легко выполнить в домашних условиях с помощью тонометра.
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