Мерца возмутило, что Шрёдер присутствовал на праздновании дня рождения Путина

Немецкий канцлер Мерц возмущен тем, что бывший глава правительства ФРГ Шрёдер присутствовал на праздновании дня рождения президента России Владимира Путина.
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