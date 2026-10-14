Регулярные пробуждения около половины четвертого утра у женщин в возрасте от 40 до 50 лет могут быть связаны с перименопаузой и менопаузой.
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