Глава СБУ Малюк признал ответственность за удары по НПЗ в России

Также он утверждает, что украинские военные атакуют «корабли и танки, системы РЭБ и ПВО»Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что «СБУ бьет» по таким объектам, как «Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы», а также по «другим объектам, работающим на российский ВПК».