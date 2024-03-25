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Глава СБУ Малюк признал ответственность за удары по НПЗ в России

Глава СБУ Малюк признал ответственность за удары по НПЗ в России

Также он утверждает, что украинские военные атакуют «корабли и танки, системы РЭБ и ПВО»Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что «СБУ бьет» по таким объектам, как «Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы», а также по «другим объектам, работающим на российский ВПК».

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