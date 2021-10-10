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Умер известный детский хирург Нурлан Ахпаров

Умер известный детский хирург Нурлан Ахпаров

Вечером 9 октября стало известно о смерти казахстанского детского хирурга доктора медицинских наук, Академика Европейской академии наук, заведующего отделением хирургии Нурлана Нуркиновича Ахпарова.

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