В Воронежской области со вчерашнего дня действует режим беспилотной опасности, при этом ночью объявлялась и ракетная опасность.
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