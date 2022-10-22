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Артем Резников о бое Махачев – Оливейра: «Чарльз в стойке превосходит Ислама»

Казахстанский боец АСА Артем Резников сделал прогноз на бой за титул чемпиона UFC между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой: «Фаворит – Махачев, но не думаю, что этот бой будет для него проходным.

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