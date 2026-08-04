Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У США остался единственный выход: из региона придется бежать

У США остался единственный выход: из региона придется бежать

С момента подписания Исламабадского меморандума президентами Ирана и США 18 июня вплоть до сегодняшнего дня, согласно имеющимся сводкам, американские официальные лица, и прежде всего президент Дональд Трамп, за полтора месяца не менее десяти раз выступали с угрозами возобновить масштабные удары по Ирану — вне зависимости от развития событий.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Этому дураку международного класса бешенства , надо дать коллективный ответ , что после взлёта только одной ракеты с ядерной боеголовкой в любое время США будет подвергнуто коллективному обстрелу со всех стран всеми имеющимися средствами  с одной только целью уничтожить страну её запустившую .  Ну урод . Какая мать его родила ? Объявить всеобщее презрение на обширном форуме и предложить , нет приказать США незамедлительно сменить президента убийцу !!   Просто в мире он уже не существует и будет подвергнут утилизации как обычная половая тряпка !!!!
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