С момента подписания Исламабадского меморандума президентами Ирана и США 18 июня вплоть до сегодняшнего дня, согласно имеющимся сводкам, американские официальные лица, и прежде всего президент Дональд Трамп, за полтора месяца не менее десяти раз выступали с угрозами возобновить масштабные удары по Ирану — вне зависимости от развития событий.
У США остался единственный выход: из региона придется бежать
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Этому дураку международного класса бешенства , надо дать коллективный ответ , что после взлёта только одной ракеты с ядерной боеголовкой в любое время США будет подвергнуто коллективному обстрелу со всех стран всеми имеющимися средствами с одной только целью уничтожить страну её запустившую . Ну урод . Какая мать его родила ? Объявить всеобщее презрение на обширном форуме и предложить , нет приказать США незамедлительно сменить президента убийцу !! Просто в мире он уже не существует и будет подвергнут утилизации как обычная половая тряпка !!!!
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