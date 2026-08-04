У США остался единственный выход: из региона придется бежать

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Этому дураку международного класса бешенства , надо дать коллективный ответ , что после взлёта только одной ракеты с ядерной боеголовкой в любое время США будет подвергнуто коллективному обстрелу со всех стран всеми имеющимися средствами с одной только целью уничтожить страну её запустившую . Ну урод . Какая мать его родила ? Объявить всеобщее презрение на обширном форуме и предложить , нет приказать США незамедлительно сменить президента убийцу !! Просто в мире он уже не существует и будет подвергнут утилизации как обычная половая тряпка !!!!