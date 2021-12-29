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Спасенному из-под завалов в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС

Три года назад из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым мальчика Ванечку. За его выздоровлением следила вся страна, а спасатели с тех пор интересуются его судьбой и нынче пригласили семейство Фокиных на экскурсию по подразделению МЧС .

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