Спасенному из-под завалов в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС

Три года назад из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым мальчика Ванечку. За его выздоровлением следила вся страна, а спасатели с тех пор интересуются его судьбой и нынче пригласили семейство Фокиных на экскурсию по подразделению МЧС .