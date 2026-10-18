Перед тем, как покупать что-то для детской, важно выяснить, что сейчас доставляет неудобство ребенку? Возможно, мало света, слишком сухой воздух или батарея греет чересчур сильно? Для каждой из этих проблем найдется свое решение.
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