Глава Самарской области Азаров разрешил присутствие более десяти человек на бракосочетании

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг ввел послабления в режим ограничений из-за коронавируса, отменив запрет на присутствие более 10 человек на церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг ввел послабления в режим ограничений из-за коронавируса, отменив запрет на присутствие более 10 человек на церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
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