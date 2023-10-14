«Примитивный, пошлый и циничный»: Никас Сафронов оказался замешан в скандале с «Братом- 3»

Сын живописца пошел против воли отца и теперь горько об этом жалеет. Никас Сафронов с сыном Дмитрием соцсетиПродолжению культовых фильмов Сергея Бодрова «Брат» и «Брат-2» еще только предстоит выйти на экраны, а его уже сотрясают скандалы.
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