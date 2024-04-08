В России предложили запретить ввоз ноутбуков и смартфонов по параллельному импорту

В России предложили ввести запрет на параллельный импорт техники и электроники. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо для Министерства цифрового развития от Консорциума АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), который объединяет ряд крупных российских производителей.