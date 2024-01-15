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В Москве опубликован график проверки газовых плит в домах в 2024 году

В Москве опубликован график проверки газовых плит в домах в 2024 году

В Москве опубликовали график проверки газового оборудования в жилых домах на 2024 год. Дату ежегодного планового техобслуживания газовых плит можно узнать через Telegram-бот или на сайте «Мосгаза», информирует НТВ.

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