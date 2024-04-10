В Пентагоне заявили, что нужно поторопиться с выделением помощи Украине, иначе предыдущие вложения не окупятся

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер в ходе заседания комитета Сената по делам вооруженных сил призвала парламентариев поторопиться с одобрением дальнейшего финансирования Украины.
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