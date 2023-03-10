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Захарова: Зеленского пора наградить «Оскаром» за исполнение главной роли в американском сериале ужасов

Захарова: Зеленского пора наградить «Оскаром» за исполнение главной роли в американском сериале ужасов

Президента Украины Владимира Зеленского пора наградить премией «Оскор» за исполнение главной роли в сериале ужасов производства Соединенных Штатов.

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