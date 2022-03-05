Авиакомпания Corendon Airlines вывезет российских туристов с острова Мадейра в Португалии

«Данный борт вывезет всех клиентов в Анталью, где все мы будем встречены и размещены в комфортабельном отеле на две ночи, после чего будет предоставлен авиаперелет до Москвы», — рассказали представители туроператора в интервью для РИА Новости.
«Данный борт вывезет всех клиентов в Анталью, где все мы будем встречены и размещены в комфортабельном отеле на две ночи, после чего будет предоставлен авиаперелет до Москвы», — рассказали представители туроператора в интервью для РИА Новости.
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