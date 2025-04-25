Вам трудно просыпаться по утрам, но, как только наступает вечер, вы активны, трудоспособны и готовы работать без устали? Поздравляем, вы «сова»! Противоположность ночной птице — «жаворонки», которым трудно спать до полудня.
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