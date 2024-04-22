Мясо для бутербродов. Оставляем в бульоне, а затем готовим за пять минут

Вкуснейшее пряное мясо для бутербродов с легкостью заменит любую магазинную колбасу. Удачно, что готовить мясо достаточно просто: оставим его в бульоне со специями, подождем, пока пропитается соком и затем подготовим минут за пять.
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