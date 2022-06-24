Западные хитрецы, или если что-то пошло не так

Буквально месяц назад Джозеф Байден, победоносно глядя вокруг, кошмарил толи Россию, толи остальной мир, рассказывая с высокой трибуны об изоляции России, о разорванной как Тузиком грелку экономике, о долларе за 200 и составлял в штатах "список негодяев" - компаний которые не прекратили свою деятельность в России и не смотались по первому свистку, получив таким образом жёлтую карточку от гегемона.
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