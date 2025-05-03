Александр Стояногло: "Молдове сегодня нужно не разделение, а консолидация" 

Молдове сегодня нужно не разделение, а консолидация. Об этом заявил бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока "Альтернатива" Александр Стояногло на встрече с послом Соединённого Королевства Великобритании в Республике Молдова Ферн Хорин, передает Noi.