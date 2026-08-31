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Защитник «Локомотива»: уверен, что мы не будем бороться за выживание

Защитник «Локомотива»: уверен, что мы не будем бороться за выживание

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о турнирном положении команды. «Уверен, что за выживание бороться не будем.

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