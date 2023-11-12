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Анатомия бизнеса

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Почему контент не заходит? Причины неудач продвижения в соцсетях

Контент — головная боль всех бизнесов, ведущих свою деятельность в онлайн. Судорожно пытаясь угодить, удивить, восхитить и вдохновить аудиторию, потенциальных потребителей своего товара или услуги, мы невольно становимся заложниками ситуации, состоящей из вечной гонки за эффектными и эффективными картинками.

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