Почему контент не заходит? Причины неудач продвижения в соцсетях

Контент — головная боль всех бизнесов, ведущих свою деятельность в онлайн. Судорожно пытаясь угодить, удивить, восхитить и вдохновить аудиторию, потенциальных потребителей своего товара или услуги, мы невольно становимся заложниками ситуации, состоящей из вечной гонки за эффектными и эффективными картинками.
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