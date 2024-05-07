Лиза Арзамасова сбежала от мужа в теплые края

Актриса Лиза Арзамасова поделилась фото с сыном, играющим в песочнице. После того, как Елизавета Арзамасова перестала скрывать свою вторую беременность, она призналась, что у нее появились непривычные вкусовые пристрастия, которых не было, когда она ждала первого ребенка.