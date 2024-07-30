Премьер Грузии предрек открытие второго фронта против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае победы на парламентских выборах партии «Национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, в стране может быть открыт второй фронт против России.
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