Дело не в сочетании, а в соли: эксперт объяснил главный риск йогурта со шпротами

В социальных сетях распространяется необычный гастрономический тренд: спортсмены добавляют в греческий йогурт соленую рыбу — шпроты, сельдь или скумбрию.
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