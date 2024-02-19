«СтопХамом» по «Грому»

Как стало известно “Ъ”, бывшие активисты ликвидированного по иску Минюста движения «СтопХам» обжалуют вынесенный им Бабушкинским райсудом Москвы приговор за драку с бойцами спецназа «Гром», а тем временем будут готовить документы об условно-досрочном освобождении.
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