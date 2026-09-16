Праздник 16 сентября 2026: главные запреты Домнина дня

Огонь смывает грехи: что нужно обязательно вынести из дома 16 сентября.16 сентября православные верующие вспоминают священномученика Анфима Никомидийского, мученицу Домну деву и их соратников, а также почитают чудотворную Писидийскую икону Божией Матери.