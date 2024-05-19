Вдова Юдашкина озвучила стоимость памятника модельеру

Марина Юдашкина, вдова заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина, рассказала, что уже в середине июня на могиле кутюрье будет установлен хороший памятник стоимостью более двух миллионов рублей, который сделают из….
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