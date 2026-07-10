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МИД РФ обвинил Молдавию в осквернении истории за фото из Освенцима

МИД РФ обвинил Молдавию в осквернении истории за фото из Освенцима

ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина МИД России 10 июля резко раскритиковал Министерство обороны Молдавии после публикации ко Дню памяти жертв сталинизма, где использовали фотографию евреев, доставленных нацистами в концлагерь Освенцим, подписав ее как изображение "жертв сталинизма".

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