МИД РФ обвинил Молдавию в осквернении истории за фото из Освенцима

ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина МИД России 10 июля резко раскритиковал Министерство обороны Молдавии после публикации ко Дню памяти жертв сталинизма, где использовали фотографию евреев, доставленных нацистами в концлагерь Освенцим, подписав ее как изображение "жертв сталинизма".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии