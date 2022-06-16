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Норвежец Мерк о дисквалификации Сергея Волкова: «Ничего хорошего. Думалось, что допинг и русские – оставленная в прошлом глава»

Норвежский лыжник Мартин Киркеберг Мерк высказался о дисквалификации россиянина Сергея Волкова на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

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