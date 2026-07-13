Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

688 подписчиков

Путин: Ситуация с бензином в России выправиться, а ВС РФ будут наносить зеркальные удары в ответ на атаки ВСУ

Путин: Ситуация с бензином в России выправиться, а ВС РФ будут наносить зеркальные удары в ответ на атаки ВСУ

Глава государства подчеркнул, что ответы на обстрелы российских территорий станут в несколько раз мощнееПопытки Киева атаковать энергетические объекты создают определенные проблемы с нефтепродуктами в моменте, однако ситуация в России постепенно будет выправляться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии