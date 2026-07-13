Путин: Ситуация с бензином в России выправиться, а ВС РФ будут наносить зеркальные удары в ответ на атаки ВСУ

Глава государства подчеркнул, что ответы на обстрелы российских территорий станут в несколько раз мощнееПопытки Киева атаковать энергетические объекты создают определенные проблемы с нефтепродуктами в моменте, однако ситуация в России постепенно будет выправляться.
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