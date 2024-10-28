Ресторан Ginger Moon® курорта Cora Cora – победитель престижной премии World Luxury Awards 2024

На днях престижная международная премия в сфере гостеприимства World Luxury Awards 2024 объявила своих победителей: ресторан Ginger Moon® курорта Cora Cora Maldives стал лучшим рестораном в Индийском океане сразу в трех категориях: «Азиатская кухня», «Аутентичная кухня» и «Роскошный ресторан на пляже».
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