Водонаева раскритиковала блогера Влада Бумагу

Алена Водонаева была возмущена поступком блогера Влада А4 (он же — Влад Бумага). В Телеграм-канале она написала, что Влад прилетел в США и «с пижонским видом» рассказывает о ситуации в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров.