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Мода и Шоу-бизнес

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  • Vladimir Vlasov
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Водонаева раскритиковала блогера Влада Бумагу

Водонаева раскритиковала блогера Влада Бумагу

Алена Водонаева была возмущена поступком блогера Влада А4 (он же — Влад Бумага). В Телеграм-канале она написала, что Влад прилетел в США и «с пижонским видом» рассказывает о ситуации в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров.

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