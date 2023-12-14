День открытых дверей пройдет в Астраханской картинной галерее и филиалах

Традиционно в конце года Астраханская картинная галерея отмечает день своего основания: в декабре 1918 года был открыт первый в Нижнем Поволжье художественный музей "Картинная галерея и музей Совета Профессиональных Союзов Астраханского края имени основателя П.
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