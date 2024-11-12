Нижегородская епархия отказалась от строительства храма на улице Героя Смирнова

Нижегородская епархия приняла решение отказаться от строительства храма на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе, после того как местные жители выразили свою категорическую позицию против этого проекта.
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