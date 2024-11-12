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Нижегородская епархия отказалась от строительства храма на улице Героя Смирнова

Нижегородская епархия отказалась от строительства храма на улице Героя Смирнова

Нижегородская епархия приняла решение отказаться от строительства храма на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе, после того как местные жители выразили свою категорическую позицию против этого проекта.

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