Скандал вокруг беспилотников: замначальницу управления Минпромторга вывели в наручниках

Замглавы управления беспилотных систем Минпромторга задержали по делу о растрате Правоохранительные органы задержали заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю по подозрению в растрате.
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