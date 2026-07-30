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ВК Пресс

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Скандал вокруг беспилотников: замначальницу управления Минпромторга вывели в наручниках

Скандал вокруг беспилотников: замначальницу управления Минпромторга вывели в наручниках

Замглавы управления беспилотных систем Минпромторга задержали по делу о растрате Правоохранительные органы задержали заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю по подозрению в растрате.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Это уже не коррупция , а измена Родины чистой воды, работа на врага !
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1 м.