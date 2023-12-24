Мосбиржа с 2024 года запускает торги фьючерсами на индексы Dow Jones и Russell

Московская биржа в январе 2024 года запустит два новых фьючерса на ETF, которые следуют за биржевыми индексами Dow Jones и Russell, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на управляющего директора по рынку деривативов Марию Патрикееву.
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