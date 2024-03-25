Немыслимая боль: люди потеряли детей, близких и родителей при теракте в «Крокусе»

Преступники 22 марта устроили в концертном зале «Крокус Сити Холла» страшный теракт. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и открыли стрельбу.
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