Bloomberg пояснил, для чего США стремятся увеличить нефтяной «ценовой потолок» для России

Руководство США искало цену российской нефти или ее диапазон, который был бы достаточно высокий, чтобы покрыть производственные издержки и стимулировать продолжение производства, и, одновременно, ограничивать доход Москвы от экспорта углеводородов.
Руководство США искало цену российской нефти или ее диапазон, который был бы достаточно высокий, чтобы покрыть производственные издержки и стимулировать продолжение производства, и, одновременно, ограничивать доход Москвы от экспорта углеводородов.
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