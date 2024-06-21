Роспотребнадзор разрешил купаться на 34 пляжах Подмосковья

Это на 4 пляжа больше по сравнению с 13 июня.По состоянию на 20 июня Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало 34 санитарно-эпидемиологических заключения о разрешении купаться, что на 4 больше, чем 13 июня.
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