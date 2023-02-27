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Карпин при определении лучшего игрока года ФИФА голосовал за Месси, Джикия - за Мбаппе

Карпин при определении лучшего игрока года ФИФА голосовал за Месси, Джикия - за Мбаппе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия приняли участие в голосовании по определению лучшего футболиста по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Спорт-Экспресс".

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