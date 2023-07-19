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Ударил ножом за замечание: В Томске задержали подозреваемого в убийстве на рынке

Ударил ножом за замечание: В Томске задержали подозреваемого в убийстве на рынке

Полиция вычислила и задержала укравшего мандарины мужчину, напавшего с ножом на посетителя рынка.На Фрунзенском рынке в Томске во вторник, 18 июля, мужчина с ножом напал на посетителя, который пытался заставить его заплатить за украденные продукты.

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