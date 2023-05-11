Представлен смартфон Realme 11 Pro+ — Dimensity 7050, камера на 200 Мп и загнутый AMOLED-экран за $290

Компания Realme официально представила смартфоны серии Realme 11. Старшая в семействе модель Realme 11 Pro+ построена на базе новейшей однокристальной платформы MediaTek Dimensity 7050 и оснащена основной камерой с 200-мегапиксельным сенсором.
Компания Realme официально представила смартфоны серии Realme 11. Старшая в семействе модель Realme 11 Pro+ построена на базе новейшей однокристальной платформы MediaTek Dimensity 7050 и оснащена основной камерой с 200-мегапиксельным сенсором.
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