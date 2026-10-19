© Виталий Белоусов/РИА НовостиВице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится работой в команде российского лидера Владимира Путина.
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