Президент США Дональд Трамп выразил мнение о несправедливом отношении к Марин Ле Пен. Апелляционный суд Парижа смягчил её приговор, сохранив за ней возможность участвовать в президентских выборах Франции 18 апреля и 2 мая 2027 года.