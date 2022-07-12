Из Северодонецка в Ноябрьск эвакуировали 90-летнюю женщину

Из ада боевых действий в Ноябрьск к дочери привезли 90-летнюю пенсионерку Нину Сухач из Донбасса. Пожилую женщину эвакуировали из Северодонецка, где она четыре месяца жила под обстрелами и пряталась в подвале спорткомплекса, сообщил «Ямал-Медиа».