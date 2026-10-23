Американский популярный журнал Newsweek сообщил, что появилась информация об обвинениях покойного сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) в сексуальной связи с мужчинами, в том числе с несовершеннолетним, которым политик платил деньги.
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