Американский популярный журнал Newsweek сообщил, что появилась информация об обвинениях покойного сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) в сексуальной связи с мужчинами, в том числе с несовершеннолетним, которым политик платил деньги.